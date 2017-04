Pour Shakespeare, "Mahrez peut mieux faire"

Interrogé en conférence de presse après la défaite mercredi soir contre Arsenal (1-0), l'entraîneur de Leicester City, Craig Shakespeare, a pris la défense de ses deux attaquants, Riyad Mahrez et Jamie Vardy, critiqués pour leur méforme. «Je ne sais pas si je peux dire que Mahrez et Vardy sont à leur meilleur niveau, c'est vrai que l'équipe enregistre de bons résultats et on a marqué aussi pas mal de buts, depuis quelques semaines, mais je sais que Mahrez, par exemple, peut mieux faire.

Autrement dit, j'attends encore plus d'eux» a expliqué le coach des Foxes qui n'a pas voulu accabler ces deux joueurs qui ont permis à Leicester de décrocher le titre historique de Champion d'Angleterre la saison dernière. A noter qu'hier soir à l'Emirates Stadium, Riyad Mahrez a disputé l'intégralité de la rencontre alors qu'Islam Slimani, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match.