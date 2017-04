Galaxy S8 et S8+ disponibles en Algérie

Les Galaxy S8 et S8+ seront en vente en Algérie à partir du 5 mai prochain. Les derniers nés des smartphones très haut de gamme de la firme coréenne Samsung Electronics ont été présentés, mercredi dernier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au musée MAMA d'Alger. La mise en vente des Galaxy S8 et S8+ en Algérie interviendra près d'un mois après leur lancement officiel à New York.

«Le Samsung Galaxy S8 marque le début d'une nouvelle ère du design de Smartphone et des services hors pair, en ouvrant de nouvelles perspectives pour découvrir le monde», a déclaré le nouveau directeur général de Samsung Algérie, M. Joonho Jung, qui affirme l'engagement de la firme de « faire profiter le consommateur algérien des dernières innovations de la marque au même temps que les autres marchés mondiaux ». « Ainsi nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui le Galaxy S8 et S8+ à peine trois semaines après leur lancement mondial », a-t-il ajouté lors de la cérémonie qui s'est déroulée au MAMA.

Pour Samsung, les deux nouveaux smartphones « bousculent les codes et repoussent les limites du téléphone intelligent conventionnel grâce à leurs élégances et leurs performances ». Le Galaxy S8 est décliné avec un écran de 5,8 pouces et le Galaxy S8+ avec 6,2 pouces. « L'ancien bouton physique d'accueil », généralement sous l'écran, est désormais un bouton soft faisant partie du logiciel. « En effet, l'écran Infinity Display des Galaxy S8 et S8+ magnifiquement incurvé redéfinit le design des smartphones. Profitez désormais d'un écran spectaculaire qui recouvre toute la face avant de l'appareil affichant une définition Quad HD+ soit 2960 × 1440 », précise le constructeur.

Le Galaxy S8 et S8+ est doté « d'une caméra frontale de 8MP avec un autofocus intelligent F1.7 et d'une caméra arrière de 12MP F1.7 Dual Pixel pour un meilleur résultat en cas de faible luminosité, de zoom et de prises anti-flou ». Ces smartphones très haut de gamme sont « les premiers au monde » à être « équipés du processeur 10nm » et sont « compatibles avec gigabit LTE et Wi-Fi » et dotés d'un « support allant jusqu'à 1 Gbps afin que les utilisateurs téléchargent des fichiers plus rapidement quelle que soit la taille du document », affirme Samsung. Fonctionnant sous Android 7.0 «Nougat», les deux smartphones sont à « charge rapide avec et sans fil ».

Le Galaxy S8 a une batterie de 3,000 mAh, contre 3,500 mAh pour le S8+. Ils sont dotés d'une RAM de 4GB, et de 64GB de capacité de stockage. Ils sont livrés avec les « nouveaux écouteurs » de « AKG Harman » dont le prix à l'international est de 99 dollars. Samsung Algérie n'a pas donné d'indications sur les prix de vente du Galaxy S8 et S8+ en Algérie à travers un partenariat avec plusieurs revendeurs.

par M. Mehdi, Le Quotidien d'Oran