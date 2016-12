Plus d'une douzaine de films représenteront l'Algérie au Fespaco 2011 de Ouagadougou

Plus d'une douzaine de films représenteront la production du cinéma algérien à la 22ème édition du Festival Panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou du 26 février au 5 mars prochain dont 7 en compétition officielle et 5 en sélection officielle hors compétition.

Il s'agit de deux longs métrages: "Essaha" de Dahmane Ouzid et "Voyage à Alger" de Abdelkrim Bahloul, deux courts-métrages "Garagouz" de Abdenour Zahzah et "Khouya" de Yanis Koussim, deux films documentaires "Dans le silence, je sens rouler la terre" de Lakhdar Tati et "Le docker noir, Sembene Ousmane", de Fatma-Zohra Zamoum, et d'une fiction de télévision, "Le dernier Safar" de Djamel Aziz.

Placée sous le thème «Cinéma africain et marchés», cette biennale présentera et sur une prévision attendue de plus de 470 films, dont 111 en compétition, provenant de 28 pays africains. A travers ce nombre assez élevé de longs et courts métrages – de fiction ou documentaire – les organisateurs entendent surtout privilégier la qualité. Le FESPACO a enregistré cette année à la date officielle de clôture des inscriptions plus de 400 films toutes catégories confondues. Un record pour la production cinématographique africaine qui connaît un grand développement. Les films africains retenus sont répartis en six catégories: long métrage dont 18 lauréats pour l’Étalon de Yennenga et dont 6 premières mondiales, 13 autres dans la catégorie court métrage pour le Poulin d’Or, dans la catégorie écoles de cinéma, la grande nouveauté de cette édition, il y aura 11 films, 22 documentaires et 37 films TV et vidéo ainsi que 10 films de la diaspora.

Les thèmes traités dans les films sélectionnés ont trait surtout aux luttes pour la survie dans les zones rurales et urbaines, la démocratie et le patrimoine, ainsi que la persistance du thème de l’émigration. Le jury long métrage, présidé par Cham M’Bye (Sénégal), visionnera dix-huit films dont les deux productions algériennes.

De son côté, le jury court métrage, présidé par Newton Aduka (Nigeria), visionnera parmi les treize films inscrits dans la compétition, deux courts métrages algériens: Khouya, de Yanis Koussim, et Garagouz, d’Abdenour Zahzah. Deux documentaires algériens seront également présentés et jugés: Dans le silence, je sens rouler la terre, de Mohamed Lakhdar Tati, et Le Docker noir, Sembene Ousmane, de Fatma-Zohra Zamoum.

Le long métrage de fiction de Rachid Bouchareb, "London River", qui rend hommage à Sotigui Kouyate, est programmé dans la catégorie "Séances spéciales".

"Hors la loi" nominé aux Oscars, du même cinéaste, sera projeté le lendemain de la soirée de la remise des Oscars, "pour partager la joie de la nomination du film avec les Africains", a affirmé M. Ouedraogo.

Ce film n'a pas été sélectionné pour la compétition officielle. Selon le directeur artistique du Fespaco Ardiouma Soma, "ce film n'a pas été inscrit et il était impossible de ce fait de le sélectionner".

Cette 22e édition du Fespaco, la plus grande manifestation du genre sur le continent organisée tous les deux ans, sera consacrée à la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel, la démocratie, la bonne gouvernance et l'immigration, a précisé M. Soma.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision a été créé à l’initiative d’un groupe de cinéphiles en 1969 et il a été institutionnalisé le 7 janvier 1972. A partir de la 6e édition, il devient une manifestation biennale. Inauguré le dernier samedi de février de chaque année impaire, la 22e édition du FESPACO proposera un éventail assez large de la cinématographie africaine.